Чиновник здравоохранения Китая набросился с критикой на ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Китайский чиновник здравоохранения защищал попытки его страны поисков источника вируса COVID-19 и обрушился с критикой на Всемирную организацию здравоохранения после того, как ее лидер заявил, что Пекин должен был поделиться информацией. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.
Детали
Комментарии ВОЗ были «оскорбительными и неуважительными», заявил директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шэнь Хунбин. Он обвинил ВОЗ в «попытке опорочить Китай» и сказал, что ей следует избегать «политизации COVID-19».
Генеральный директор глобального органа здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 17 марта, что недавно раскрытый генетический материал, собранный в Ухане «должен был быть передан три года назад».
«Как ответственная страна и как учёные мы всегда активно делились результатами исследований с учёными всего мира», - сказал Шен на пресс-конференции.
Шен добавил, что учёные исследовали возможность утечки из лаборатории и «полностью поделились нашими исследованиями и данными без утаивания или предостережения».
Шен сказал, что источник COVID-19 еще предстоит найти, но он отметил, что потребовались годы, чтобы идентифицировать вирус СПИДа, и его происхождение до сих пор не ясно.
«Некоторые силы и деятели, которые подстрекают и участвуют в политизации вопроса прослеживаемости и пытаются очернить Китай, не должны полагать, что видение научного сообщества во всем мире будет ослеплено их неуклюжими манипуляциями», - сказал Шэн.
Дополнение
Происхождение COVID-19 до сих пор обсуждается и является предметом ожесточенных политических споров. Многие ученые считают, что он перешел от животных к людям на рынке в Ухане, но в городе также есть лаборатории, в том числе лучшее в Китае предприятие по сбору вирусов. Это вызвало предположение, что COVID-19 мог просочиться из одной из них.
Генетический материал, на который ссылается ВОЗ, недавно был загружен в глобальную базу данных, но собран в 2020 году на рынке в Ухане, где продавались дикие животные.
По словам ученых, образцы показывают, что ДНК енотовидных собак смешалась с вирусом. Они говорят, что это добавляет доказательств гипотезы о том, что COVID-19 происходит от животных, а не из лаборатории, но не решает вопрос о том, откуда он взялся.
Информация была удалена китайскими официальными лицами из базы данных после того, как иностранные ученые обратились в CDC с просьбой об этом, но она была скопирована французским экспертом и передана исследователям за пределами Китая.