Детали

Комментарии ВОЗ были «оскорбительными и неуважительными», заявил директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шэнь Хунбин. Он обвинил ВОЗ в «попытке опорочить Китай» и сказал, что ей следует избегать «политизации COVID-19».

Генеральный директор глобального органа здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 17 марта, что недавно раскрытый генетический материал, собранный в Ухане «должен был быть передан три года назад».

«Как ответственная страна и как учёные мы всегда активно делились результатами исследований с учёными всего мира», - сказал Шен на пресс-конференции.

Шен добавил, что учёные исследовали возможность утечки из лаборатории и «полностью поделились нашими исследованиями и данными без утаивания или предостережения».

Шен сказал, что источник COVID-19 еще предстоит найти, но он отметил, что потребовались годы, чтобы идентифицировать вирус СПИДа, и его происхождение до сих пор не ясно.

«Некоторые силы и деятели, которые подстрекают и участвуют в политизации вопроса прослеживаемости и пытаются очернить Китай, не должны полагать, что видение научного сообщества во всем мире будет ослеплено их неуклюжими манипуляциями», - сказал Шэн.

Дополнение

Происхождение COVID-19 до сих пор обсуждается и является предметом ожесточенных политических споров. Многие ученые считают, что он перешел от животных к людям на рынке в Ухане, но в городе также есть лаборатории, в том числе лучшее в Китае предприятие по сбору вирусов. Это вызвало предположение, что COVID-19 мог просочиться из одной из них.

Генетический материал, на который ссылается ВОЗ, недавно был загружен в глобальную базу данных, но собран в 2020 году на рынке в Ухане, где продавались дикие животные.

По словам ученых, образцы показывают, что ДНК енотовидных собак смешалась с вирусом. Они говорят, что это добавляет доказательств гипотезы о том, что COVID-19 происходит от животных, а не из лаборатории, но не решает вопрос о том, откуда он взялся.

Информация была удалена китайскими официальными лицами из базы данных после того, как иностранные ученые обратились в CDC с просьбой об этом, но она была скопирована французским экспертом и передана исследователям за пределами Китая.