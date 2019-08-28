Чинний чемпіон України з баскетболу підсилився двома американцями
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Склад чинних чемпіонів України южненського “Хіміку” підсилили двоє американських “бігменів”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Хіміка”.
Склад южненського клубу поповнив американський бігмен 1994 року Ейверіл Угба (зріст 204 см), який минулий сезон провів у швейцарському БК “Пуллі”. Угба провів на майданчику в сезоні 2018/2019 в двадцяти трьох матчах чемпіонату по 34 хвилини в середньому, набирав по 17,2 очки, робив 6,8 підбирань, 54 відсотків двоочкових і 27 відсоктів дальніх спроб гравця досягали мети. У минулому сезоні Угба в п’яти матчах чемпіонату зробив дабл-дабл і встановив особистий рекорд результативності, набравши 36 очок і 14 підбирань в грі проти “Лугано Тайгерс”.
Другим новачком став Льюїс Саллеван (1995 рік народження, 201 см), який з 2014 по 2019 провів в команді “UAB” (NCAA). Зігравши в сезоні 2018/2019 35 матчів, провів на майданчику в середньому по 27 хвилин з результативністю 12,3 очка і 6,8 пд.
Нагадаємо, що в складі “Хіміка” вже є один легіонер.