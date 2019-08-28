Действующий чемпион Украины по баскетболу усилился двумя американцами

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 40546 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118599 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129294 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120497 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124998 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128024 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152787 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150951 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Действующий чемпион Украины по баскетболу усилился двумя американцами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Состав действующих чемпионов Украины южного “Химика” усилили двое американских “бигменов”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Химика”.

Состав южненского клуба пополнил американский бигмен 1994 Ейверил Угба (рост 204 см), который прошлый сезон провел в швейцарском БК “Пулли”. Угба провел на площадке в сезоне 2018/2019 в двадцати трех матчах чемпионата по 34 минуты в среднем набирал по 17,2 очка, делал 6,8 подборов, 54 процентов двухочковых и 27 видсоктив дальних попыток игрока достигали цели. В прошлом сезоне Угба в пяти матчах чемпионата сделал дабл-дабл и установил личный рекорд результативности, набрав 36 очков и 14 подборов в игре против “Лугано Тайгерс”.

Вторым новичком стал Льюис Саллеван (1995 год рождения, 201 см), который с 2014 по 2019 провел в команде “UAB” (NCAA). Сыграв в сезоне 2018/2019 35 матчей, провел на площадке в среднем по 27 минут с результативностью 12,3 очка и 6,8 ю.

Напомним, что в составе “Химика” уже есть один легионер.

Украинские Национальные Новости

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