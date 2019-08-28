Действующий чемпион Украины по баскетболу усилился двумя американцами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Состав действующих чемпионов Украины южного “Химика” усилили двое американских “бигменов”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Химика”.
Состав южненского клуба пополнил американский бигмен 1994 Ейверил Угба (рост 204 см), который прошлый сезон провел в швейцарском БК “Пулли”. Угба провел на площадке в сезоне 2018/2019 в двадцати трех матчах чемпионата по 34 минуты в среднем набирал по 17,2 очка, делал 6,8 подборов, 54 процентов двухочковых и 27 видсоктив дальних попыток игрока достигали цели. В прошлом сезоне Угба в пяти матчах чемпионата сделал дабл-дабл и установил личный рекорд результативности, набрав 36 очков и 14 подборов в игре против “Лугано Тайгерс”.
Вторым новичком стал Льюис Саллеван (1995 год рождения, 201 см), который с 2014 по 2019 провел в команде “UAB” (NCAA). Сыграв в сезоне 2018/2019 35 матчей, провел на площадке в среднем по 27 минут с результативностью 12,3 очка и 6,8 ю.
Напомним, что в составе “Химика” уже есть один легионер.