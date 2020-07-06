Чим старше, тим міцніше: соціологи вивчили алкогольні вподобання росіян

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Найбільш вживаними спиртними напоями серед росіян є пиво, вино і горілка. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного загальноросійською громадською організацією "Російська наркологічна ліга" і громадським рухом "Струнка Росія", передає УНН з посиланням на ТАСС.

Так, пиву віддають перевагу 39,1% опитаних росіян, вину - 38,7%, а горілці - 26,6%.

Наступними за популярністю стали коньяк (17,9%), віскі, бренді, ром і інші міцні спиртні напої (14,6%), шампанському віддають перевагу 10% жителів РФ.

"Якщо пивні напої популярні серед всіх респондентів, то горілку частіше п'ють чоловіки, а жінки віддають перевагу вину і шампанському", - випливає з дослідження.

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При цьому, виявлено залежність між віком респондента і градусом вживаного алкоголю.

"Градус вживаного спиртного підвищується зі збільшенням віку респондента", - йдеться в результатах опитування.

Так, пиво найчастіше вживає молодь (64,9%), а горілку - люди, старше 50 років (34,1%).

"Опитані у віці від 30 до 49 років практично в рівній мірі віддають перевагу пиву (46,7%) і вину (38,3%). Однаково вживаним алкоголем у всіх вікових групах є вино (близько 38%)", - йдеться в повідомленні.

Онлайн-опитування проводилося в період з 25 травня по 9 червня. У дослідженні взяли участь 2965 респондентів, похибка не перевищує 2% у 95% випадків. Вибірка репрезентує склад генеральної сукупності за статтю та віком і включає жителів 71 регіону РФ.

Нагадаємо, раніше соціологи розповіли, яка українська горілка нарощує популярність.

До таких ТМ належать: Finlandia (+5,9%), "На березових бруньках" (+5,3%), Prime (+4,3%), Absolut (+3,6%), "Зубрівка" (+3,6%), Green Day (+2,9%), "Козацька Рада" (+2,4%).

Як повідомлялося в УНН, українці повністю відмовилися від російської горілки.

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