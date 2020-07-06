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Чем старше, тем крепче: социологи изучили алкогольные предпочтения россиян

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Наиболее употребляемыми спиртными напитками среди россиян являются пиво, вино и водка. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного общероссийской общественной организацией "Российская наркологическая лига" и общественным движением "Стройная Россия", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, пиву отдают предпочтение 39,1% опрошенных россиян, вину — 38,7%, а водке — 26,6%.

Следующими по популярности стали коньяк (17,9%), виски, бренди, ром и другие крепкие спиртные напитки (14,6%) Шампанскому отдают предпочтение 10% жителей РФ.

“Если пивные напитки популярны среди всех респондентов, то водку чаще пьют мужчины, а женщины отдают предпочтение вину и шампанскому”, — следует из исследования.

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При этом, выявлена зависимость между возрастом респондента и градусом употребляемого алкоголя.

“Градус употребляемого спиртного повышается с увеличением возраста респондента”, — говорится в результатах опроса.

Так, пиво чаще всего употребляет молодежь (64,9%), а водку — люди старше 50 лет (34,1%).

“Опрошенные в возрасте от 30 до 49 лет практически в равной мере предпочитают пиво (46,7%) и вино (38,3%). Одинаково употребляемым алкоголем во всех возрастных группах является вино (около 38%)”, — говорится в сообщении.

Онлайн-опрос проводился в период с 25 мая по 9 июня. В исследовании приняли участие 2965 респондентов, погрешность не превышает 2% в 95% случаев. Выборка репрезентирует состав генеральной совокупности по полу и возрасту и включает жителей 71 региона РФ.

Напомним, ранее социологи рассказали, какая украинская водка наращивает популярность.

К таким ТМ относятся: Finlandia (+5,9%), “На березовых бруньках” (+5,3%), Prime (+4,3%), Absolut (+3,6%), “Зубровка” (+3,6%), Green Day (+2,9%), “Козацька Рада” (+2,4%).

Как сообщалось в УНН, украинцы полностью отказались от российской водки

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