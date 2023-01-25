Чи викличе надання танків Україні ескалацію на фронті - розповів військовий експерт Жданов

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«Танки – це наступальна зброя. Ескалація не може не відбутися при наступальних бойових діях. А, наприклад, Макрон виставив умову, що французькі танки можуть бути надані Україні тільки за умови, якщо це не викличе ескалацію на фронті. Називається, давати так, щоб не дати. Бо ми беремо танки для здійснення контрнаступу. Як тут без ескалації? Інтенсивність бойових дій повинна бути збільшена, інакше ми не виконаємо тих завдань, які ми ставимо перед своєю армією», – розповів Жданов.

Експерт додав, що деякі європейські країни, зокрема, Франція та Німеччина, намагаються “піаритися” на наданні військової допомоги Україні, при цьому не будучи активними в цьому та прикриваючись ескалацією.

«Макрон завжди займає хитру і приховану позицію. Франція не активна в плані передачі нам техніки та озброєння. Але як тільки починається критика Франції, що замало допомоги чи що Франція в стороні, Макрон одразу дає нам батарею “Цезарів”, на фоні чого всі починають хвалити Францію у наданні хороших гармат. І так було вже тричі. Хоча звісно, вони збільшили трохи обсяги допомоги, надали нам колісні гармати і трохи бойових броньованих машин», – зазначив Жданов.

Експерт вважає, що і Франція, і Німеччина досі залежні від росії, тому ще досі сподіваються домовитися з путіним. З цим і може бути пов’язана млява позиція щодо надання важкої техніки.

«Я нагадаю, що в грудні канцелярія Олафа Шольца його так би мовити здала, коли повідомила, що Шольц веде з путіним перемовини на постійній основі. Потім це повідомлення нишком відправили до архіву. Так само і Макрон постійно намагається дзвонити путіну, з ним розмовляти, при щось домовлятися, а нам говорити, що треба враховувати інтереси росії. У них така позиція, тому вони себе так і поводять: “ми дамо зброю, але ескалації не може бути”», – додав експерт.

Нагадаємо

Уряд Німеччини повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що постачання танків Leopard 2 в Україну залишать "незгладний слід" на російсько-німецьких відносинах.



