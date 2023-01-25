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Вызовет ли предоставление танков Украине эскалацию на фронте - рассказал военный эксперт Жданов

Киев • УНН

 • 2383478 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Предоставление Украине танков не может не вызвать эскалацию на фронте, ведь это наступательное оружие. Только с повышением интенсивности боевых действий Украина сможет вернуть оккупированные территории. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Вызовет ли предоставление танков Украине эскалацию на фронте - рассказал военный эксперт Жданов

Цитата

«Танки – это наступательное оружие. Эскалация не может не произойти при наступательных боевых действиях. А, например, Макрон выставил условие, что французские танки могут быть предоставлены Украине только при условии, если это не вызовет эскалацию на фронте. Называется, давать так, чтобы не дать. Потому что мы берем танки для осуществления контрнаступления. Как тут без эскалации? Интенсивность боевых действий должна быть увеличена, иначе мы не выполним тех задач, которые мы ставим перед своей армией», – рассказал Жданов.

Эксперт добавил, что некоторые европейские страны, в частности, Франция и Германия, пытаются “пиариться” на предоставлении военной помощи Украине, при этом не будучи активными в этом и прикрываясь эскалацией.

«Макрон всегда занимает хитрую и скрытую позицию. Франция не активна в плане передачи нам техники и вооружения. Но как только начинается критика Франции, что мало помощи или что Франция в стороне, Макрон сразу дает нам батарею “Цезарей”, на фоне чего все начинают хвалить Францию в предоставлении хороших пушек. И так было уже трижды. Хотя конечно, они увеличили немного объемы помощи, предоставили нам колесные пушки и немного боевых бронированных машин», – отметил Жданов.

Эксперт считает, что и Франция, и Германия до сих пор зависимы от россии, поэтому до сих пор надеются договориться с путиным. С этим и может быть связана вялая позиция по предоставлению тяжелой техники.

«Я напомню, что в декабре канцелярия Олафа Шольца его так сказать сдала, когда сообщила, что Шольц ведет с путиным переговоры на постоянной основе. Затем это сообщение втихаря отправили в архив. Так же и Макрон постоянно пытается звонить путину, с ним разговаривать, при чем-то договариваться, а нам говорить, что надо учитывать интересы россии. У них такая позиция, поэтому они себя так и ведут: “мы дадим оружие, но эскалации не может быть”», – добавил эксперт.

Напомним

Правительство Германии сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что поставки танков Leopard 2 в Украину оставят "неизгладимый след" на российско-германских отношениях.

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