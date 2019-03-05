Чи варто купувати домашню ковбасу: експерти розвіяли міфи

Походження сировини

"Домашні" ковбаси. Частий аргумент на користь такої продукції – екологічне м’ясо, отримане від домашньої свині. Втім, гарантувати походження сировини для ковбас "з рук" неможливо: невідомо, чи свиней виростили у власному присадибному господарстві чи придбали у перекупників. Та й виробник навряд чи зможе надати супутні документи на тварин, де вказано, звідки вони і чи обстежував їх ветлікар перед забоєм.

Промислова продукція. Зазвичай м’ясопереробники працюють зі свиногосподарствами, адже мають сталі об’єми виробництва і закуповують тварин партіями. Перед продажем зі свинокомплексу та перед забоєм свиней обов’язково оглядає ветлікар, у них відбираються аналізи для дослідження на низку захворювань. Якщо виявляють хвору тварину – її вибраковують. Промисловий виробник ковбас має супутні документи, які засвідчують, звідки прибули свині, стан їх здоров’я тощо.

Склад продукту

"Домашні" ковбаси. Навряд чи хтось, крім самого виробника, скаже, які інгредієнти містить та чи інша продукція. Етикетка відсутня, склад перевірити неможливо, доведеться вірити "на слово".

Крім того, нині в Україні присутня африканська чума свиней, і випадки, коли населення приховує спалахи хвороби, непоодинокі. Хворих тварин намагаються збути хоч за яку ціну. Ризик того, що така свинина опиниться у "домашній" ковбасі – доволі високий.

Промислова продукція. Сертифікований м’ясопереробник має технологію виробництва, якої зобов’язаний дотримуватися. Такі потужності регулярно перевіряють контролюючі органи.

Умови виробництва і безпечність

"Домашні" ковбаси. Найперше питання – чи має виробниче приміщення експлуатаційний дозвіл. Якщо ні, це означає, що продукція виробляється незаконно, контролюючі органи не знають про такого оператора і не можуть перевірити продукцію на безпечність. Не менш важливі питання: як зберігають ковбаси? Чи є холодильне обладнання? Всім відомо, що при неналежних умовах зберігання м’ясна продукція швидко псується і стає небезпечною для здоров’я людини.

Промислова продукція. Насамперед, промислові потужності офіційно зареєстровані, а отже мають усе необхідне обладнання, без якого не змогли б отримати дозволу для роботи. Нині в Україні кожен сертифікований виробник зобов’язаний дотримуватися принципів НАССР, які передбачають виробництво безпечної харчової продукції і контроль за всіма процесами.

"Купувати чи ні продукцію "з рук" – особиста справа кожного, але треба розуміти, що цей сегмент виробництва неконтрольований. І продавці, і покупці діють на власний страх і ризик, а останні несуть відповідальність за своє здоров’я самі", - коментують в Асоціації свинарів.

Ковбасу не можна ділити на домашню та магазинну, каже голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. За його словами, ризик купити неякісний продукт є в обох випадках.

"В Україні ніхто не дотримується загальних правил безпеки. І казати, що домашня ковбаса безпечніша за промислову не можна. Навіть ті, хто вирощують свиней вдома, не знають, як це правильно робити, дуже часто саме у домашню ковбасу додаються різні небезпечні речовини.

Крім того, споживач не може бути певним, що виробник годував свиней виключно домашніми харчами. Зараз залишків харчування залишається все менше, і домашні виробники продукції переходять на промислові корми", – розповів Дорошенко у коментарі УНН.

Депутат Сергій Тригубенко, у свою чергу зазначив, що купувати товар на віру сьогодні вкрай ризиковано.

"Кожному з нас хочеться придбати натуральну фермерську, домашню, якщо хочете, ковбасу. Такі бажання нав’язані шокуючими історіями з телевізорів про те, що у магазинних продуктах немає нічого, окрім сої, а процес їх виробництва часто-густо відбувається в антисанітарних умовах. І так, такі факти є. Проте вони так само є і тоді, коли ми говоримо про "домашні" ковбаси. Ніхто не перевіряє умови їх виробництва. Ніхто не знає, у якому гаражі таке виробництво взагалі може мати місце…

Тому моя порада з цього питання проста: довіряти перевіреним виробникам, які відомі на ринку, яка дорожать репутацією, які відверто говорять про свої стандарти та сертифікації. Ще краще – якщо такий виробник працює на експортні ринки", – сказав він.

Зауважимо, що в Україні останнім часом ковбасна продукції значно подорожчала. Експерти кажуть, що ціни будуть рости ще більше, адже Україна скорочує власне поголів’я свиней та рекордними темпами нарощує імпорт свинини з-за кордону. Часто, навіть, нелегальний.