Чи варто купувати домашню ковбасу: експерти розвіяли міфи

ukru
22 березня, 17:51 • 77678 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 120727 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 103507 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 103376 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 87689 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101669 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151355 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167985 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154841 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 246860 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.3 м/с
35 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

22 березня, 22:23 • 33271 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 56700 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 45246 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 45771 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 57530 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 163495 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 246861 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 209992 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 194810 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 161423 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 57012 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 53578 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 69271 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 49860 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 81311 перегляди
Актуальне
Чи варто купувати домашню ковбасу: експерти розвіяли міфи

Чи варто купувати домашню ковбасу: експерти розвіяли міфи

Київ • УНН

 • 38083 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. На вітчизняному ринку представлені різні види м’ясних продуктів, промислового виробництва та домашнього, які часто продають "з рук" під вивісками "натурального фермерського товару". Експерти асоціації "Свинарі України" проаналізували вітчизняний ринок ковбасної продукції та розповіли, як обрати максимально безпечну, передає УНН.

Походження сировини

"Домашні" ковбаси. Частий аргумент на користь такої продукції – екологічне м’ясо, отримане від домашньої свині. Втім, гарантувати походження сировини для ковбас "з рук" неможливо: невідомо, чи свиней виростили у власному присадибному господарстві чи придбали у перекупників. Та й виробник навряд чи зможе надати супутні документи на тварин, де вказано, звідки вони і чи обстежував їх ветлікар перед забоєм.

Промислова продукція. Зазвичай м’ясопереробники працюють зі свиногосподарствами, адже мають сталі об’єми виробництва і закуповують тварин партіями. Перед продажем зі свинокомплексу та перед забоєм свиней обов’язково оглядає ветлікар, у них відбираються аналізи для дослідження на низку захворювань. Якщо виявляють хвору тварину – її вибраковують. Промисловий виробник ковбас має супутні документи, які засвідчують, звідки прибули свині, стан їх здоров’я тощо.

Склад продукту

"Домашні" ковбаси. Навряд чи хтось, крім самого виробника, скаже, які інгредієнти містить та чи інша продукція. Етикетка відсутня, склад перевірити неможливо, доведеться вірити "на слово".

Крім того, нині в Україні присутня африканська чума свиней, і випадки, коли населення приховує спалахи хвороби, непоодинокі. Хворих тварин намагаються збути хоч за яку ціну. Ризик того, що така свинина опиниться у "домашній" ковбасі – доволі високий.

Промислова продукція. Сертифікований м’ясопереробник має технологію виробництва, якої зобов’язаний дотримуватися. Такі потужності регулярно перевіряють контролюючі органи.

Умови виробництва і безпечність

"Домашні" ковбаси. Найперше питання – чи має виробниче приміщення експлуатаційний дозвіл. Якщо ні, це означає, що продукція виробляється незаконно, контролюючі органи не знають про такого оператора і не можуть перевірити продукцію на безпечність. Не менш важливі питання: як зберігають ковбаси? Чи є холодильне обладнання? Всім відомо, що при неналежних умовах зберігання м’ясна продукція швидко псується і стає небезпечною для здоров’я людини.

Промислова продукція. Насамперед, промислові потужності офіційно зареєстровані, а отже мають усе необхідне обладнання, без якого не змогли б отримати дозволу для роботи. Нині в Україні кожен сертифікований виробник зобов’язаний дотримуватися принципів НАССР, які передбачають виробництво безпечної харчової продукції і контроль за всіма процесами.

"Купувати чи ні продукцію "з рук" – особиста справа кожного, але треба розуміти, що цей сегмент виробництва неконтрольований. І продавці, і покупці діють на власний страх і ризик, а останні несуть відповідальність за своє здоров’я самі", - коментують в Асоціації свинарів.

Ковбасу не можна ділити на домашню та магазинну, каже голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. За його словами, ризик купити неякісний продукт є в обох випадках.

"В Україні ніхто не дотримується загальних правил безпеки. І казати, що домашня ковбаса безпечніша за промислову не можна. Навіть ті, хто вирощують свиней вдома, не знають, як це правильно робити, дуже часто саме у домашню ковбасу додаються різні небезпечні речовини.

Крім того, споживач не може бути певним, що виробник годував свиней виключно домашніми харчами. Зараз залишків харчування залишається все менше, і домашні виробники продукції переходять на промислові корми", – розповів Дорошенко у коментарі УНН.

Депутат Сергій Тригубенко, у свою чергу зазначив, що купувати товар на віру сьогодні вкрай ризиковано.

"Кожному з нас хочеться придбати натуральну фермерську, домашню, якщо хочете, ковбасу. Такі бажання нав’язані шокуючими історіями з телевізорів про те, що у магазинних продуктах немає нічого, окрім сої, а процес їх виробництва часто-густо відбувається в антисанітарних умовах. І так, такі факти є. Проте вони так само є і тоді, коли ми говоримо про "домашні" ковбаси. Ніхто не перевіряє умови їх виробництва. Ніхто не знає, у якому гаражі таке виробництво взагалі може мати місце…

Тому моя порада з цього питання проста: довіряти перевіреним виробникам, які відомі на ринку, яка дорожать репутацією, які відверто говорять про свої стандарти та сертифікації. Ще краще – якщо такий виробник працює на експортні ринки", – сказав він.

Зауважимо, що в Україні останнім часом ковбасна продукції значно подорожчала. Експерти кажуть, що ціни будуть рости ще більше, адже Україна скорочує власне поголів’я свиней та рекордними темпами нарощує імпорт свинини з-за кордону. Часто, навіть, нелегальний.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03