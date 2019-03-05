Стоит ли покупать домашнюю колбасу: эксперты развеяли мифы

ukru
Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 19956 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 115744 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119433 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121933 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121312 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152518 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141218 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145138 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130480 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

8 марта, 02:22 • 100542 просмотра
DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

8 марта, 03:41 • 33446 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 64054 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 120890 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

07:59 • 49953 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 118284 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 152518 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 166165 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 177563 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 235548 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 115744 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 82617 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 101129 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 104863 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104574 просмотра
Актуальное
Стоит ли покупать домашнюю колбасу: эксперты развеяли мифы

Стоит ли покупать домашнюю колбасу: эксперты развеяли мифы

Киев  •  УНН

 • 38076 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. На отечественном рынке представлены различные виды мясных продуктов, промышленного производства и домашнего, которые часто продают "с рук" под вывесками "натурального фермерского товара". Эксперты ассоциации "Свинари Украины" проанализировали отечественный рынок колбасной продукции и рассказали, как выбрать максимально безопасную, передает УНН.

Происхождение сырья

"Домашние" колбасы. Частый аргумент в пользу такой продукции - экологическое мясо, полученное от домашней свиньи. Впрочем, гарантировать происхождение сырья для колбас "с рук" невозможно: неизвестно, свиней вырастили в собственном приусадебном хозяйстве или приобрели у перекупщиков. И производитель вряд ли сможет оказать сопутствующие документы на животных, где указано, откуда они и обследовал ли их ветврач перед забоем.

Промышленная продукция. Обычно мясопереработчики работают со свинохозяйствами, ведь имеют стали объемы производства и закупают животных партиями. Перед продажей со свинокомплекса и перед забоем свиней обязательно осматривает ветврач, у них отбираются анализы для исследования на ряд заболеваний. Если обнаруживают больное животное - его выбраковывают. Промышленный производитель колбас имеет сопутствующие документы, удостоверяющие, откуда прибыли свиньи, состояние их здоровья и тому подобное.

Состав продукта

"Домашние" колбасы. Вряд ли кто-то, кроме самого производителя, скажет, какие ингредиенты содержит та или иная продукция. Этикетка отсутствует, состав проверить невозможно, придется верить "на слово".

Кроме того, сейчас в Украине присутствует африканская чума свиней, и случаи, когда население скрывает вспышки болезни, не редкость. Больных животных пытаются сбыть хоть по какой-то цене. Риск того, что такая свинина окажется в "домашний" колбасе - довольно высокий.

Промышленная продукция. Сертифицированный мясопереработчик имеет технологию производства, которой обязан придерживаться. Такие мощности регулярно проверяют контролирующие органы.

Условия производства и безопасность

"Домашние" колбасы. Самый первый вопрос - имеет ли производственное помещение эксплуатационное разрешение. Если нет, это означает, что продукция производится незаконно, контролирующие органы не знают о таком оператора и не могут проверить продукцию на безопасность. Не менее важные вопросы: как сохраняют колбасы? Есть ли холодильное оборудование? Всем известно, что при ненадлежащих условиях хранения мясная продукция быстро портится и становится опасной для здоровья человека.

Промышленная продукция. Прежде всего, промышленные мощности официально зарегистрированы, а значит имеют все необходимое оборудование, без которого не смогли бы получить разрешение для работы. Сейчас в Украине каждый сертифицированный производитель обязан придерживаться принципов ХАССП, которые предусматривают производство безопасной пищевой продукции и контроль за всеми процессами.

"Покупать или нет продукцию "с рук" - личное дело каждого, но надо понимать, что этот сегмент производства неконтролируемый. И продавцы, и покупатели действуют на свой страх и риск, а последние несут ответственность за свое здоровье сами", - комментируют в Ассоциации свиноводов.

Колбасу нельзя делить на домашнюю и магазинную, говорит глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, риск купить некачественный продукт существует в обоих случаях.

"В Украине никто не соблюдает общие правила безопасности. И говорить, что домашняя колбаса безопаснее промышленной нельзя. Даже те, кто выращивают свиней дома, не знают, как это правильно делать, очень часто именно в домашнюю колбасу добавляются различные опасные вещества.

Кроме того, потребитель не может быть уверен, что производитель кормил свиней исключительно домашними продуктами. Сейчас остатков питания остается все меньше, и домашние производители продукции переходят на промышленные корма", – рассказал Дорошенко в комментарии УНН.

Депутат Сергей Тригубенко, в свою очередь отметил, что покупать товар на веру сегодня крайне рискованно.

"Каждому из нас хочется приобрести натуральную фермерскую, домашнюю, если хотите, колбасу. Такие желания навязаны шокирующими историями из телевизоров о том, что в магазинных продуктах нет ничего, кроме сои, а процесс их производства часто происходит в антисанитарных условиях. И да, такие факты есть. Однако они так же есть и тогда, когда мы говорим о "домашних" колбасах. Никто не проверяет условия их производства. Никто не знает, в каком гараже такое производство вообще может иметь место...

Поэтому мой совет по этому вопросу прост: доверять проверенным производителям, которые известны на рынке, которые дорожат репутацией, откровенно говорят о своих стандартах и сертификации. Еще лучше – если такой производитель работает на экспортные рынки", – сказал он.

Отметим, что в Украине в последнее время колбасная продукции значительно выросла. Эксперты говорят, что цены будут расти еще больше, ведь Украина сокращает собственное поголовье свиней и рекордными темпами наращивает импорт свинины из-за рубежа. Часто даже нелегальный.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы