Стоит ли покупать домашнюю колбасу: эксперты развеяли мифы

Происхождение сырья

"Домашние" колбасы. Частый аргумент в пользу такой продукции - экологическое мясо, полученное от домашней свиньи. Впрочем, гарантировать происхождение сырья для колбас "с рук" невозможно: неизвестно, свиней вырастили в собственном приусадебном хозяйстве или приобрели у перекупщиков. И производитель вряд ли сможет оказать сопутствующие документы на животных, где указано, откуда они и обследовал ли их ветврач перед забоем.

Промышленная продукция. Обычно мясопереработчики работают со свинохозяйствами, ведь имеют стали объемы производства и закупают животных партиями. Перед продажей со свинокомплекса и перед забоем свиней обязательно осматривает ветврач, у них отбираются анализы для исследования на ряд заболеваний. Если обнаруживают больное животное - его выбраковывают. Промышленный производитель колбас имеет сопутствующие документы, удостоверяющие, откуда прибыли свиньи, состояние их здоровья и тому подобное.

Состав продукта

"Домашние" колбасы. Вряд ли кто-то, кроме самого производителя, скажет, какие ингредиенты содержит та или иная продукция. Этикетка отсутствует, состав проверить невозможно, придется верить "на слово".

Кроме того, сейчас в Украине присутствует африканская чума свиней, и случаи, когда население скрывает вспышки болезни, не редкость. Больных животных пытаются сбыть хоть по какой-то цене. Риск того, что такая свинина окажется в "домашний" колбасе - довольно высокий.

Промышленная продукция. Сертифицированный мясопереработчик имеет технологию производства, которой обязан придерживаться. Такие мощности регулярно проверяют контролирующие органы.

Условия производства и безопасность

"Домашние" колбасы. Самый первый вопрос - имеет ли производственное помещение эксплуатационное разрешение. Если нет, это означает, что продукция производится незаконно, контролирующие органы не знают о таком оператора и не могут проверить продукцию на безопасность. Не менее важные вопросы: как сохраняют колбасы? Есть ли холодильное оборудование? Всем известно, что при ненадлежащих условиях хранения мясная продукция быстро портится и становится опасной для здоровья человека.

Промышленная продукция. Прежде всего, промышленные мощности официально зарегистрированы, а значит имеют все необходимое оборудование, без которого не смогли бы получить разрешение для работы. Сейчас в Украине каждый сертифицированный производитель обязан придерживаться принципов ХАССП, которые предусматривают производство безопасной пищевой продукции и контроль за всеми процессами.

"Покупать или нет продукцию "с рук" - личное дело каждого, но надо понимать, что этот сегмент производства неконтролируемый. И продавцы, и покупатели действуют на свой страх и риск, а последние несут ответственность за свое здоровье сами", - комментируют в Ассоциации свиноводов.

Колбасу нельзя делить на домашнюю и магазинную, говорит глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, риск купить некачественный продукт существует в обоих случаях.

"В Украине никто не соблюдает общие правила безопасности. И говорить, что домашняя колбаса безопаснее промышленной нельзя. Даже те, кто выращивают свиней дома, не знают, как это правильно делать, очень часто именно в домашнюю колбасу добавляются различные опасные вещества.

Кроме того, потребитель не может быть уверен, что производитель кормил свиней исключительно домашними продуктами. Сейчас остатков питания остается все меньше, и домашние производители продукции переходят на промышленные корма", – рассказал Дорошенко в комментарии УНН.

Депутат Сергей Тригубенко, в свою очередь отметил, что покупать товар на веру сегодня крайне рискованно.

"Каждому из нас хочется приобрести натуральную фермерскую, домашнюю, если хотите, колбасу. Такие желания навязаны шокирующими историями из телевизоров о том, что в магазинных продуктах нет ничего, кроме сои, а процесс их производства часто происходит в антисанитарных условиях. И да, такие факты есть. Однако они так же есть и тогда, когда мы говорим о "домашних" колбасах. Никто не проверяет условия их производства. Никто не знает, в каком гараже такое производство вообще может иметь место...

Поэтому мой совет по этому вопросу прост: доверять проверенным производителям, которые известны на рынке, которые дорожат репутацией, откровенно говорят о своих стандартах и сертификации. Еще лучше – если такой производитель работает на экспортные рынки", – сказал он.

Отметим, что в Украине в последнее время колбасная продукции значительно выросла. Эксперты говорят, что цены будут расти еще больше, ведь Украина сокращает собственное поголовье свиней и рекордными темпами наращивает импорт свинины из-за рубежа. Часто даже нелегальный.