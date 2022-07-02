Четвертий батальйон взяв у полон свого комбата: рашист розповів дружині про дезертирство в армії окупантів

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У перехопленні рашист розповідає дружині про велику кількість поранених. Оскільки їхній підрозділ тільки-но вийшов із серйозного бою. А в сусідньому підрозділі командира, який хотів втекти, затримали його підлеглі: "Четвертий батальйон, вони взяли в полон свого комбата. Примусили з ними бути, щоб не зй… (втік). Тому що в них там трьохсотих дох… (багато). Ми вчора також машини завантажили. Вже напоготові валити. Команда надійшла, стояти далі. Вчора більше двадцяти чоловік трьохсотих росіян вивезли".

Нагадаємо

Російські окупанти вихваляються рідним, як добивають поранених українців, повідомляє СБУ і публікує нове перехоплення розмови рашиста з дружиною, вказуючи на його жорстокість.