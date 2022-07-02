Четвертый батальон взял в плен своего комбата: рашист рассказал жене о дезертирстве в армии оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Разведка перехватила очередной разговор рашиста с женой, в которой оккупант рассказал о дезертирстве, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки минобороны.
Детали
В перехвате рашист рассказывает жене о большом количестве раненых. Поскольку их подразделение только вышло из серьезного боя. А в соседнем подразделении командира, который хотел бежать, задержали его подчиненные: "Четвертый батальон, они взяли в плен своего комбата. Заставили с ними быть, чтобы не сбежал. Потому что у них там трехсотых дох… (много). Мы вчера также машины загрузили. Уже готовы валить. Команда поступила, стоять дальше. Вчера более двадцати человек трехсотых россиян вывезли".
Напомним
Российские оккупанты хвастают родным, как добивают раненых украинцев, сообщает СБУ и публикует новый перехват разговора рашиста с женой, указывая на его жестокость.