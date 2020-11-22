Четверо українців тікали від прикордонників, маючи з собою 7,5 тис. пачок іноземних цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Одещині четверо українців тікали від прикордонників з коробками цигарок іноземного виробництва. У них вилучили 7,5 тис. пачок сигарет, матеріали про адмінпорушення направили до суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДПСУ.
“Неподалік с. Цеханівка, Окнянського району, що на Одещині, охоронці кордону помітили рух чотирьох осіб з вантажем. На вимогу прикордонників зупинитися порушники спробували втекти. Для припинення неправомірних дій правоохоронці здійснили два попереджувальні постріли в повітря”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що прикордонники Поліського загону попередньо отримали інформацію про громадян України з вантажем цигарок. Під час перевірки виявилося, що порушники в картонних коробках переносили вантаж цигарок іноземного виробництва без марок акцизного збору.
“Загальна кількість вилучених тютюнових виробів — 7500 пачок. Матеріали про адміністративне правопорушення щодо затриманих осіб прикордонники передали до суду, а вантаж — представникам Одеської митниці”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у пункті пропуску “Дольськ” у вантажівці Volvo, яка слідувала з Білорусі, українські прикордонники виявили велику партію контрабандних сигарет.