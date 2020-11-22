Четверо украинцев убегали от пограничников, имея с собой 7,5 тыс. пачек иностранных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Одесской области четверо украинцев убегали от пограничников с коробками сигарет иностранного производства. У них изъяли 7,5 тыс. пачек сигарет, материалы об админнарушении направлены в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.
“Неподалеку с. Цехановка, Окнянского района Одесской области, пограничники заметили движение четырех человек с грузом. По требованию пограничников остановиться нарушители попытались скрыться. Для пресечения неправомерных действий правоохранители осуществили два предупредительных выстрела в воздух”, — говорится в сообщении.
Установлено, что пограничники Полесского отряда предварительно получили информацию о гражданах Украины с грузом сигарет. Во время проверки оказалось, что нарушители в картонных коробках переносили груз сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора.
“Общее количество изъятых табачных изделий — 7500 пачек. Материалы об административном правонарушении в отношении задержанных лиц пограничники передали в суд, а груз — представителям Одесской таможни”, — говорится в сообщении.
Напомним, в пункте пропуска “Дольск” в грузовике Volvo, который следовал из Беларуси, украинские пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.