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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80945 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Четверо украинцев убегали от пограничников, имея с собой 7,5 тыс. пачек иностранных сигарет

Четверо украинцев убегали от пограничников, имея с собой 7,5 тыс. пачек иностранных сигарет

Киев  •  УНН

 • 15167 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Одесской области четверо украинцев убегали от пограничников с коробками сигарет иностранного производства. У них изъяли 7,5 тыс. пачек сигарет, материалы об админнарушении направлены в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПСУ.

“Неподалеку с. Цехановка, Окнянского района Одесской области, пограничники заметили движение четырех человек с грузом. По требованию пограничников остановиться нарушители попытались скрыться. Для пресечения неправомерных действий правоохранители осуществили два предупредительных выстрела в воздух”, — говорится в сообщении.

Установлено, что пограничники Полесского отряда предварительно получили информацию о гражданах Украины с грузом сигарет. Во время проверки оказалось, что нарушители в картонных коробках переносили груз сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора.

“Общее количество изъятых табачных изделий — 7500 пачек. Материалы об административном правонарушении в отношении задержанных лиц пограничники передали в суд, а груз — представителям Одесской таможни”, — говорится в сообщении.

Напомним, в пункте пропуска “Дольск” в грузовике Volvo, который следовал из Беларуси, украинские пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет.

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