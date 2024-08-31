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Чеський активіст засуджений до в'язниці за заклики зривати українські прапори

Чеський активіст засуджений до в'язниці за заклики зривати українські прапори

Київ • УНН

 • 26570 перегляди

68-річний Ярослав Попелка отримав 6 місяців ув'язнення за заклики зривати українські прапори з громадських будівель у Чехії. Він не з'явився на суд і зараз перебуває у розшуку.

У Чехії суд призначив пів року в’язниці 68-річному активісту Ярославу Попелці, який закликав зривати українські прапори з громадських будівель. На суд він не з’явився і зараз його розшукує поліція. Про це повідомляє видання iDNES, передає УНН.

Деталі

У 2023 році суди призначили Попелку чотири місяці позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у півтора року за повідомлення, що можуть спричинити паніку. Крім того, йому заборонили протягом наступних півтора року перебувати у Празі.

Він порушив заборону суду, і в червні цього року активісту призначили два місяці позбавлення волі реально. Проте до в’язниці Попелка не потрапив, оскільки його не знайшли за місцем проживання. Поліція оголосила чоловіка у розшук.

На останньому засіданні, 29 серпня, на прохання прокурорки суддя змінив випробувальний термін на шість місяців в’язниці. Утім, у залі суду Попелка не з’явився.

Доповнення

Раніше через ЗМІ активіст заявляв, що не буде виконувати рішення чеських судів, оскільки не вважає їх законними.

Ярослав Попелка неодноразово виступав проти українських прапорів на громадських будівлях. Зокрема, на антиурядовій демонстрації у березні 2023 року Попелка закликав присутніх зірвати український прапор з Національного музею, що врешті закінчилося сутичкою з поліцією.

Він також написав деяким інституціям, що якщо вони не знімуть прапор, то можуть стати об’єктом насильства, включно з використанням коктейлів Молотова.

У Чехії випустили пиво в нагадування про депортованих з росії дипломатів: кошти з продажу підуть Україні30.08.24, 11:33 • 16688 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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