Чешский активист приговорен к тюрьме за призывы срывать украинские флаги

В Чехии суд назначил полгода тюрьмы 68-летнему активисту Ярославу Попелке, который призывал срывать украинские флаги с общественных зданий. На суд он не явился и сейчас его разыскивает полиция. Об этом сообщает издание iDNES, передает УНН.

Детали

В 2023 году суды назначили Попелко четыре месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года за сообщения, которые могут вызвать панику. Кроме того, ему запретили в течение следующих полутора лет находиться в Праге.

Он нарушил запрет суда, и в июне этого года активисту назначили два месяца лишения свободы реально. Однако в тюрьму Попелка не попал, поскольку его не нашли по месту жительства. Полиция объявила мужчину в розыск.

На последнем заседании, 29 августа, по просьбе прокурора судья изменил испытательный срок на шесть месяцев тюрьмы. Впрочем, в зале суда Попелка не появился.

Дополнение

Ранее через СМИ активист заявлял, что не будет выполнять решения чешских судов, поскольку не считает их законными.

Ярослав Попелка неоднократно выступал против украинских флагов на общественных зданиях. В частности, на антиправительственной демонстрации в марте 2023 года Попелка призвал собравшихся сорвать украинский флаг с Национального музея, что в итоге закончилось столкновением с полицией.

Он также написал некоторым институтам, что если они не снимут флаг, то могут стать объектом насилия, включая использование коктейлей Молотова.

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