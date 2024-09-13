Чеська ініціатива щодо снарядів для України: Польща не перерахувала обіцяний внесок - ЗМІ

До серпня цього року до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для ЗСУ долучилися більше десятка країн, які виділили різні суми. Найбільше і раніше за всіх кошти внесла Німеччина. Єдина країна, яка поки що лише публічно пообіцяла гроші і не перерахувала їх - Польща. Про це пише Wyborcza, передає УНН.

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Чехія планує доставити Україні близько 100 тисяч артилерійських снарядів у вересні в рамках своєї ініціативи щодо боєприпасів. Це значно наблизить чеських політиків до виконання їхньої обіцянки поставити Україні до кінця року щонайменше півмільйона одиниць артилерійських снарядів різного калібру, переважно 155-мм, закуплених західними союзниками з джерел поза межами Європейського Союзу.

Ініціатива була задумана і спланована в той час, коли не було впевненості, чи зможуть європейські і американські виробники збільшити виробництво боєприпасів і наскільки, а Україна не мала гарантованих поставок зі США.

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Експерти Міністерства оборони Чехії разом з представниками близько п'яти перевірених чеських компаній зібрали інформацію про те, де в світі можуть знаходитися запаси боєприпасів або вільні виробничі потужності. Вони створили відому, але "надсекретну "електронну таблицю, з якої потенційні донори обирали, за які поставки вони хочуть заплатити.

До серпня цього року близько вісімнадцяти країн приєдналися до кампанії (деякі публічно, деякі ні), зробивши внески на різні суми.

Єдиними, хто поки що лише публічно пообіцяв гроші, але не надіслав їх і не перебуває в процесі укладання угоди, є поляки, що підтвердив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський в інтерв'ю Visegrad Insight влітку цього року.

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