Чешская инициатива по снарядам для Украины: Польша не перечислила обещанный взнос - СМИ

До августа этого года к чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ присоединились более десятка стран, которые выделили разные суммы. Больше всех и раньше всех средства внесла Германия. Единственная страна, которая пока только публично пообещала деньги и не перечислила их - Польша. Об этом пишет Wyborcza, передает УНН.

Детали

Чехия планирует доставить Украине около 100 тысяч артиллерийских снарядов в сентябре в рамках своей инициативы по боеприпасам. Это значительно приблизит чешских политиков к выполнению их обещания поставить Украине до конца года не менее полумиллиона единиц артиллерийских снарядов различного калибра, преимущественно 155-мм, закупленных западными союзниками из источников за пределами Европейского Союза.

Инициатива была задумана и спланирована в то время, когда не было уверенности, смогут ли европейские и американские производители увеличить производство боеприпасов и насколько, а Украина не имела гарантированных поставок из США.

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Эксперты Министерства обороны Чехии вместе с представителями около пяти проверенных чешских компаний собрали информацию о том, где в мире могут находиться запасы боеприпасов или свободные производственные мощности. Они создали известную, но "сверхсекретную" электронную таблицу, из которой потенциальные доноры выбирали, за какие поставки они хотят заплатить.

К августу этого года около восемнадцати стран присоединились к кампании (некоторые публично, некоторые нет), сделав взносы на разные суммы.

Единственными, кто пока только публично пообещал деньги, но не прислал их и не находится в процессе заключения сделки, являются поляки, что подтвердил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Visegrad Insight летом этого года.

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