Червоний Хрест відправив до ОРДЛО гуманітарну допомогу вагою 150 тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міжнародний Комітет Червоного Хреста відправив до тимчасово окупованих територій на Сході України 150 тонн гуманітарної допомоги. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.
“Учора через КПВВ „Новотроїцьке“ до тимчасово окупованої території України прослідували 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначили прикордонники, для жителів Донбасу направлено будівельні матеріали та корм для тварин загальною вагою 150 тонн.
Також у ДПСУ нагадали, що сьогодні, 19 вересня, всі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 07:00 до 18:30.
Як повідомляв УНН, минулого тижня на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей відправили 15,5 тонни гуманітарної допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.