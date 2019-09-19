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Червоний Хрест відправив до ОРДЛО гуманітарну допомогу вагою 150 тонн

Червоний Хрест відправив до ОРДЛО гуманітарну допомогу вагою 150 тонн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Міжнародний Комітет Червоного Хреста відправив до тимчасово окупованих територій на Сході України 150 тонн гуманітарної допомоги. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

“Учора через КПВВ „Новотроїцьке“ до тимчасово окупованої території України прослідували 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили прикордонники, для жителів Донбасу направлено будівельні матеріали та корм для тварин загальною вагою 150 тонн.

Також у ДПСУ нагадали, що сьогодні, 19 вересня, всі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 07:00 до 18:30.

Як повідомляв УНН, минулого тижня на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей відправили 15,5 тонни гуманітарної допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

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