Красный Крест отправил в ОРДЛО гуманитарную помощь весом 150 тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Международный Комитет Красного Креста отправил на временно оккупированные территории на Востоке Украины 150 тонн гуманитарной помощи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.
“Вчера через КПВВ „Новотроицкое“ на временно оккупированные территории Украины проследовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста”, — говорится в сообщении.
Как отметили пограничники, для жителей Донбасса направлено строительные материалы и корм для животных общим весом 150 тонн.
Также в ГПСУ напомнили, что сегодня, 19 сентября, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей отправили 15,5 тонны гуманитарной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.