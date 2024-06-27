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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59623 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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"Червона" гілка метро Києва відновила нормальну роботу після падіння чоловіка під потяг

Київ • УНН

 • 21262 перегляди

Рух поїздів на червоній гілці метро було відновлено після інциденту, в результаті якого пасажир потрапив під поїзд, а правоохоронні органи розслідують обставини.

"Червона" гілка метро Києва відновила нормальну роботу після падіння чоловіка під потяг

Рух поїздів на "червоній" гілці метро Києва було відновлено після того, як пасажир потрапив під поїзд, правоохоронні органи розслідують обставини, повідомили у КП "Київський метрополітен", пише УНН.

Деталі

"Рух поїздів "червоною" лінією метро відновлено", - повідомили у підземці у соцмережах.

Обставини інциденту падіння пасажира під потяг, як вказано, зʼясовують правоохоронні органи.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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