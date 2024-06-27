"Червона" гілка метро Києва відновила нормальну роботу після падіння чоловіка під потяг

Рух поїздів на "червоній" гілці метро Києва було відновлено після того, як пасажир потрапив під поїзд, правоохоронні органи розслідують обставини, повідомили у КП "Київський метрополітен", пише УНН.

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"Рух поїздів "червоною" лінією метро відновлено", - повідомили у підземці у соцмережах.

Обставини інциденту падіння пасажира під потяг, як вказано, зʼясовують правоохоронні органи.

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