"Червона" гілка метро Києва відновила нормальну роботу після падіння чоловіка під потяг
Київ • УНН
Рух поїздів на червоній гілці метро було відновлено після інциденту, в результаті якого пасажир потрапив під поїзд, а правоохоронні органи розслідують обставини.
Рух поїздів на "червоній" гілці метро Києва було відновлено після того, як пасажир потрапив під поїзд, правоохоронні органи розслідують обставини, повідомили у КП "Київський метрополітен", пише УНН.
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"Рух поїздів "червоною" лінією метро відновлено", - повідомили у підземці у соцмережах.
Обставини інциденту падіння пасажира під потяг, як вказано, зʼясовують правоохоронні органи.
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