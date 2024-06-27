Киев • УНН
Движение поездов на красной ветке метро было восстановлено после инцидента, в результате которого пассажир попал под поезд, а правоохранительные органы расследуют обстоятельства.
Движение поездов на "красной" ветке метро Киева было восстановлено после того, как пассажир попал под поезд, правоохранительные органы расследуют обстоятельства, сообщили в КП" Киевский метрополитен", пишет УНН.
Детали
"Движение поездов по красной линии метро восстановлено", - сообщили в подземке в соцсетях.
Обстоятельства инцидента падения пассажира под поезд, как указано, выясняют правоохранительные органы.
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