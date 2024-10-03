Черкащина зазнала нічної атаки рф: знищено 16 "шахедів", була лісова пожежа
Київ • УНН
Вночі українські захисники неба знищили 16 ворожих дронів над Черкаською областю. Люди не постраждали, пожежу в лісі від уламків ліквідовано.
У Черкаській області вночі знищили 16 ворожих дронів. Люди не постраждали, пожежу в лісі від уламків ліквідовано, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
Тривожна ніч. Із черговими ворожими атаками. Утім під надійним захистом наших захисників неба. За попередніми даними, вони знищили 16 "шахедів" у межах області. Люди не постраждали. У Черкаському районі через падіння уламків ми мали займання в лісі. Натепер пожежу ліквідовано
Над Україною збили 78 зі 105 "шахедів" за ніч, 23 втрачено, один полетів у білорусь03.10.24, 08:33 • 23893 перегляди