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Черкащина зазнала нічної атаки рф: знищено 16 "шахедів", була лісова пожежа

Черкащина зазнала нічної атаки рф: знищено 16 "шахедів", була лісова пожежа

Київ • УНН

 • 13347 перегляди

Вночі українські захисники неба знищили 16 ворожих дронів над Черкаською областю. Люди не постраждали, пожежу в лісі від уламків ліквідовано.

У Черкаській області вночі знищили 16 ворожих дронів. Люди не постраждали, пожежу в лісі від уламків ліквідовано, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Тривожна ніч. Із черговими ворожими атаками. Утім під надійним захистом наших захисників неба. За попередніми даними, вони знищили 16 "шахедів" у межах області. Люди не постраждали. У Черкаському районі через падіння уламків ми мали займання в лісі. Натепер пожежу ліквідовано

- написав Табурець.

Над Україною збили 78 зі 105 "шахедів" за ніч, 23 втрачено, один полетів у білорусь03.10.24, 08:33 • 23893 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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