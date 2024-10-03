Черкасская область подверглась ночной атаке рф: уничтожено 16 "шахедов", был лесной пожар

В Черкасской области ночью уничтожили 16 вражеских дронов. Люди не пострадали, пожар в лесу от обломков ликвидирован, сообщил в четверг глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Тревожная ночь. С очередными вражескими атаками. Впрочем, под надежной защитой наших защитников неба. По предварительным данным, они уничтожили 16 "шахедов" в пределах области. Люди не пострадали. В Черкасском районе из-за падения обломков мы имели возгорание в лесу. На данный момент пожар ликвидирован - написал Табурец.

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