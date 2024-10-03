Черкасская область подверглась ночной атаке рф: уничтожено 16 "шахедов", был лесной пожар
Киев • УНН
Ночью украинские защитники неба уничтожили 16 вражеских дронов над Черкасской областью. Люди не пострадали, пожар в лесу от обломков ликвидирован.
В Черкасской области ночью уничтожили 16 вражеских дронов. Люди не пострадали, пожар в лесу от обломков ликвидирован, сообщил в четверг глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Тревожная ночь. С очередными вражескими атаками. Впрочем, под надежной защитой наших защитников неба. По предварительным данным, они уничтожили 16 "шахедов" в пределах области. Люди не пострадали. В Черкасском районе из-за падения обломков мы имели возгорание в лесу. На данный момент пожар ликвидирован
Над Украиной сбили 78 из 105 "шахедов" за ночь, 23 потеряно, один улетел в беларусь3 октября 2024, 05:33 • 7001 просмотр