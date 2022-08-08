Черкащани зібралися під СІЗО з вимогою не випускати підозрюваного у колабораціонізмі місцевого депутата

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Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу слідством були надані докази у вигляді задокументованих розмов Замирайла, де він бажає смерті українським воїнам, а також перемоги путіну та п’є разом з дружиною за його здоров’я.

Сам Замирайло у суді факт відповідних розмов не спростовував, утім акцентував на тому, що вони нібито були “приватними”, а публічно він виключно за Україну та її суверенітет.

Нагадаємо

Суд відправив Замирайла під арешт з можливістю застави у 208 тис. грн. Однак прокурори подали апеляцію, які вимагали заставу у 1 млн грн.

Додамо, що ще одного черкаського політика просять перевірити на колабораціонізм. За даними ЗМІ, народний депутат Антон Яценко має зв'язки з підозрюваним у держзраді нардепом Олексієм Ковальовим, який перейшов на бік окупантів на Херсонщині. Про те, що Яценко може мати зв'язки з колаборантами, зазначали і черкаські політики. Мовляв, у перші ж дні війни нардеп зник з рідного округу, а в той час говорили про приїзд ексгубернатора Черкащини Сергія Тулуба, який втік з України після 2014 року.

Разом з тим, нині Яценко розгорнув боротьбу з місцевою владою на Черкащині. Він ініціював кілька кримінальних справ проти місцевого голови ОВА Ігоря Табурця, звинувачує його у “кришуванні” знущань з військових. Зазначимо, що цю інформацію він отримав від блогера, якого раніше ловили на поширенні фейків. Табурець своєю чергою планує судитися із Яценком за захист честі, гідності та ділової репутації.