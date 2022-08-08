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Черкасчане собрались под СИЗО с требованием не выпускать подозреваемого в коллаборационизме местного депутата

Черкасчане собрались под СИЗО с требованием не выпускать подозреваемого в коллаборационизме местного депутата

Киев • УНН

 • 197501 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Под стенами Черкасского СИЗО собралась толпа, чтобы не допустить выпустить из-под стражи местного депутата Александра Замирайло, подозреваемого в оправдании российской агрессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ

Детали

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения следствием были предоставлены доказательства в виде задокументированных разговоров Замирайло, где он желает смерти украинским воинам, а также победы путина и пьет вместе с женой за его здоровье.

Сам Замирайло в суде факт соответствующих разговоров не опровергал, впрочем, акцентировал на том, что они якобы были “частными”, а публично он исключительно за Украину и ее суверенитет.

Напомним

Суд отправил Замирайло под арест с возможностью залога в 208 тыс. грн. Однако прокуроры подали апелляцию, требующую залог в 1 млн грн.

Добавим, что еще одного черкасского политика просят проверить на коллаборационизм. По данным СМИ, у народного депутата Антона Яценко есть связи с подозреваемым в госизмене нардепом Алексеем Ковалевым, который перешел на сторону оккупантов в Херсонской области. О том, что у Яценко могут быть связи с коллаборантами, отмечали и черкасские политики. Мол, в первые же дни войны нардеп исчез из родного округа, а в то время говорили о приезде экс-губернатора Черкасской области Сергея Тулуба, сбежавшего из Украины после 2014 года. 

Вместе с тем, ныне Яценко развернул борьбу с местными властями Черкасской области. Он инициировал несколько уголовных дел против местного главы ОВА Игоря Табурца, обвиняет его в “крышевании” издевательств над военными. Отметим, что эту информацию он получил от блогера, которого ранее ловили на распространении фейков. Табурец в свою очередь планирует судиться с Яценко за защиту чести, достоинства и деловой репутации.

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