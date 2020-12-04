Черговий “пшик” НАБУ та САП: справу Садового не передають до суду, бо немає доказів його вини

Індустріальний парк мала побудувати велика нідерландська компанія CTP на площі 23 га в промзоні Рясне-2. Нідерландці заплатили за землю 52 млн грн, взяли на себе зобов’язання інвестувати 50 млн євро, залучити великих виробників і створити додатково близько 3 тисяч робочих місць. Але плани здійснити не змогли.

Силовики порушили кримінальну справу проти Андрія Садового і заблокували створення парку. Інвестиційний проект не тільки Львова, а й України був втрачений через те, що прокурори оцінили землю не в 52 млн грн, а в 140 млн грн.

Садовий іронічно пропонував прокурорам продати промземлі у Львові за більшою ціною.

“Так продайте, продайте індустріальний парк за вищою ціною”, — говорив він.

Окрім зриву інвестпроекту, прокурори пригрозили Садовому позбавленням волі від 3 до 6 років, виходячи з санкцій інкримінованих статей. Поки САП і НАБУ шукали докази вини Садового, акції девелопера індустріального парку викупила компанія Concordе Capital. Але справа Садового так і продовжує “висіти” в НАБУ і САПі.

“НАБУ цю справу закривало, адже не вбачало в діях Андрія Садового будь-яких зловживань, однак прокуратура таку постанову скасовувала. Навіть через понад рік з моменту повідомлення про підозру, САП так і не спромоглася передати справу до суду. За цей час було ініційовано і отримано відповіді на міжнародні запити, допитані десятки свідків, експертів, але, підкреслюю, доказів вини Садового А.І. не здобуто”, — розповів УНН партнер Ario Law Firm Євген Грушовець.

Адвокати подали клопотання про закриття провадження, але отримали формальну “відписку”.

“Тому ми змушені звернутися до суду з метою встановлення прокурорам строку для ухвалення остаточного рішення у цій справі: або закрити справу, або передати до суду, де, не сумніваюся, ми зможемо домогтися виправдувального вироку. Також зазначу, що ми вже готуємо скаргу до ЄСПЛ щодо порушення будь-яких розумних строків у цій справі”, — підкреслив Грушовець.

Схожа ситуація сталася в оборонному комплексі країни. Дії НАБУ та САП ледь не зірвали індійський контракт на модернізацію Ан-32, укладений у 2009 році на суму 400 млн доларів. У пошуках розтрат вони спровокували Індію на розірвання контракту та загрозу виплат штрафів з боку України на суму 25 млн доларів. Ситуацію вдалося владнати завдяки посольству України в Індії.

В обидвох справах прокурором від САП є Вадим Сидоренко, який раніше звинувачував директора Запорізького титано-магнієвого комбінату у розтратах 500 млн грн, і якого суд повністю виправдав.