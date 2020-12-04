Очередной "пшик" НАБУ и САП: дело Садового не передают в суд, потому что нет доказательств его вины

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В июле 2020 года прошло пять лет, как мэра Львова Андрея Садового обвинили в незаконном отводе земли под строительство индустриального парка. Садовый с самого начала заявлял, что дело "высосано из пальца", как и убытки, которые озвучивали прокуроры САП, сообщает УНН.