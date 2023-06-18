Черговий обстріл Харківщини: в Офісі генпрокурора розповіли про наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Сьогодні, 18 червня, військовослужбовці зс рф вчергове обстріляли Харківську область. Зокрема, під мінометний вогонь попало село Липці. Є постраждалий, пише УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.
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“За даними слідства, 18 червня близько 15:00 окупанти обстріляли село Липці. За попередньою інформацією, з міномета. Отримав поранення місцевий житель. Пошкоджено житлові будинки та автівки”.
Також зазначається, що “протягом дня російські військові обстрілювали Куп’янськ. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів містян”.
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