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Черговий обстріл Харківщини: в Офісі генпрокурора розповіли про наслідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Сьогодні, 18 червня, військовослужбовці зс рф вчергове обстріляли Харківську область. Зокрема, під мінометний вогонь попало село Липці. Є постраждалий, пише УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Черговий обстріл Харківщини: в Офісі генпрокурора розповіли про наслідки

Цитата

“За даними слідства, 18 червня близько 15:00 окупанти обстріляли село Липці. За попередньою інформацією, з міномета. Отримав поранення місцевий житель. Пошкоджено житлові будинки та автівки”.

Також зазначається, що “протягом дня російські військові обстрілювали Куп’янськ. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд та автомобілів містян”.

Нагадаємо

На Сумщині росіяни обстріляли центр Білопілля, загинули 4-річний хлопчик та його батько.

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