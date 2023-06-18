Очередной обстрел Харьковщины: в Офисе генпрокурора рассказали о последствиях

Цитата

“По данным следствия, 18 июня около 15:00 оккупанты обстреляли село Липцы. По предварительной информации, из миномета. Получил ранения местный житель. Повреждены жилые дома и автомобили”.

Также отмечается, что “в течение дня российские военные обстреливали Купянск. Зафиксировано повреждение частных домовладений, хозяйственных построек и автомобилей горожан”.

Напомним

На Сумщине россияне обстреляли центр Белополья, погибли 4-летний мальчик и его отец.