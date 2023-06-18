Очередной обстрел Харьковщины: в Офисе генпрокурора рассказали о последствиях
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Сегодня, 18 июня, военнослужащие вс рф в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В частности, под минометный огонь попало село Липцы. Есть пострадавший, пишет УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
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“По данным следствия, 18 июня около 15:00 оккупанты обстреляли село Липцы. По предварительной информации, из миномета. Получил ранения местный житель. Повреждены жилые дома и автомобили”.
Также отмечается, что “в течение дня российские военные обстреливали Купянск. Зафиксировано повреждение частных домовладений, хозяйственных построек и автомобилей горожан”.
Напомним
На Сумщине россияне обстреляли центр Белополья, погибли 4-летний мальчик и его отец.