Чергова церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 24 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Наступна церемонія вручення кінопремії “Оскар” відбудеться 24 лютого 2019 року в театрі Dolby у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Про це оголосила в понеділок Американська академія кіномистецтв, інформує УНН.
Відбір претендентів на “Оскар” розпочнеться 7 січня 2019 року і завершиться 14 січня. Номінанти будуть оголошені 22 січня.
Після цього члени Американської академії кіномистецтв приступлять до другого етапу голосування, покликаному визначити лауреатів “Оскара”. Цей фінальний раунд боротьби відкриється 12 лютого і завершиться 19 лютого.
Як повідомляв УНН, на початку березня цього року відбулася 90-та церемонія вручення кінопремії “Оскар”.