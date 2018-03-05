Оголошені результати 90-ї премії Американської кіноакадемії "Оскар-2018"

КИЇВ. 5 березня. УНН. На сцені театру “Долбі” у Лос-Анджелесі пройшло нагородження преміями Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук “Оскар-2018”. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Академії.