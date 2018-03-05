Оголошені результати 90-ї премії Американської кіноакадемії "Оскар-2018"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На сцені театру “Долбі” у Лос-Анджелесі пройшло нагородження преміями Американської Академії кінематографічних мистецтв і наук “Оскар-2018”. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Академії.
Нагородження проходило у 24 номінаціях. Ведучим премії вдруге поспіль став американський комік Джиммі Кіммел. Основним тріумфатором премії стала стрічка "Форма води"
Першу нагороду у номінації "Кращий актор другого плану" отримав: Сем Рокуелл за роль у фільмі "Три білборди під Еббінґом, Міссурі".
У номінації "Кращий грим та зачіски" перемогла стрічка: "Темні часи".
Володарем нагороди у номінації "Кращий дизайн костюмів" стала стрічка: "Примарна нитка".
Переможець у номінації "Кращий документальний фільм": "Ікар".
"Кращий монтаж звуку" та "Кращий звук" був відзначений у стрічці "Дюнкерк".
Переможцем у номінації "Кращий художник-постановник" визнано стрічку "Форма води".
Нагороду в номінації "Кращий фільм на іноземній мові" отримала стрічка "Фантастична жінка", котра представляла Чилі.
Володарем нагороди за досягнення у номінації "Краща актриса другого плану" стала Еллісон Дженні, котра зіграла роль у фільмі "Я, Тоня".
Статуетку за "Кращий короткометражний анімаційний фільм" отримав мультфільм "Дорогий Баскетбол", а "Кращим анімаційним фільмом" академіки визнали "Коко".
За "Кращі візуальні ефекти" нагороджений фільм "Той, що біжить по лезу 2049".
У категорії "Кращий монтаж" нагороду отримала стрічка "Дюнкерк".
"Кращим короткометражним документальним фільмом" визнано стрічку "Небеса - це пробка на 405".
Нагорода за "Кращий короткометражний фільм" дісталася фільму "Тиха дитина".
"Кращий адаптований сценарій" відзначений у фільмі "Назви мене своїм іменем".
За "Кращий оригінальний сценарій" нагороду отримала стрічка "Пастка".
"Краща операторська робота" була визначена у стрічці "Той, що біжить по лезу 2049".
За "Кращу музику" відзначений композитор Александр Деспла за работу над фільмом "Форма води".
"Кращою піснею" стала композиція "Remember Me", саундтрек мультфільму "Коко" (2-а статуетка для анімаційної стрічки).
Одну з основних нагород за "Кращу режисуру" отримав Гільєрмо дель Торо за фільм "Форма вода".
Хелен Мірен та Джейн Фонда вручили нагороду за "Кращу чоловічу роль" Гарі Олдмену, котрий зіграв головну роль у кінофільмі "Темні часи".
За "Кращу жіночу роль" кіноакадеміки нагородили головну фаворитку у номінації Френсіс Макдорманд за роль у стрічці "Три білборди під Еббінґом, Міссурі"
І головну, найбільш престижну, нагороду за "Кращий фільм"(право на анонс переможця отримали Фей Дануей та Уорен Бітті, котрі увійшли в історію через помилку під час минулорічної премії) отримала кінострічка "Форма води".