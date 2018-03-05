Объявлены результаты 90-й премии Американской киноакадемии "Оскар-2018"

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Киев  •  УНН

 • 46038 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. На сцене театра “Долби” в Лос-Анджелесе прошло награждение премиями Американской Академии кинематографических искусств и наук “Оскар-2018”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Академии.

Награждение проходило в 24 номинациях. Ведущим премии второй раз подряд стал американский комик Джимми Киммел. Основным триумфатором премии стала лента “Форма воды”

Первую награду в номинации “Лучший актер второго плана” получил Сэм Рокуэлл за роль в фильме “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”.

В номинации “Лучший грим и прически” победила лента: “Темные времена”.

Обладателем награды в номинации “Лучший дизайн костюмов” стала лента: “Призрачная нить”.

Победитель в номинации “Лучший документальный фильм”: “Икар”.

“Лучший монтаж звука” и “Лучший звук” были отмечены в фильме “Дюнкерк”.

Победителем в номинации “Лучший художник-постановщик” признана лента “Форма воды”.

Награду в номинации “Лучший фильм на иностранном языке” получила лента “Фантастическая женщина”, которая представляла Чили.

Обладателем награды за достижения в номинации “Лучшая актриса второго плана” стала Эллисон Дженни, которая сыграла роль в фильме “Я, Тоня”.

Статуэтку за “Лучший короткометражный анимационный фильм” получил мультфильм “Дорогой Баскетбол”, а “Лучшим анимационным фильмом” академики признали “Коко”.

За “Лучшие визуальные эффекты” награжден фильм “Бегущий по лезвию 2049”.

В категории “Лучший монтаж” награду получила лента “Дюнкерк”.

“Лучшим короткометражным документальным фильмом” признана лента “Небеса — это пробка на 405”.

Награда за “Лучший короткометражный фильм” досталась фильму “Тихий ребенок”.

“Лучший адаптированный сценарий” отмечен в фильме “Назови меня своим именем”.

За “Лучший оригинальный сценарий” награду получила лента “Прочь”.

“Лучшая операторская работа” была определена в фильме “Бегущий по лезвию 2049”.

За “Лучшую музыку” отмечен композитор Александр Деспла за работу над фильмом “Форма воды”.

“Лучшей песней” стала композиция “Remember Me”, саундтрек мультфильма “Коко” (вторая статуэтка для анимационной ленты).

Одну из основных наград за “Лучшую режиссуру” получил Гильермо дель Торо за фильм “Форма вода”.

Хелен Миррен и Джейн Фонда вручили награду за “Лучшую мужскую роль” Гарри Олдмену, сыгравшему главную роль в фильме “Темные времена”.

За “Лучшую женскую роль” киноакадемики наградили главную фаворитку в номинации Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”

И главную, самую престижную, награду за “Лучший фильм” (право на анонс победителя получили Фей Дануэй и Уоррен Битти, которые вошли в историю из-за ошибки во время прошлогодней премии) получила кинолента “Форма воды”.

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