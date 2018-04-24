Очередная церемония вручения премии "Оскар" состоится 24 февраля

Отбор претендентов на “Оскар” начнется 7 января 2019 и завершится 14 января. Номинанты будут объявлены 22 января.

После этого члены Американской академии киноискусств приступят ко второму этапу голосования, призванному определить лауреатов “Оскара”. Этот финальный раунд борьбы откроется 12 февраля и завершится 19 февраля.

Как сообщал УНН, в начале марта этого года состоялась 90-я церемония вручения кинопремии “Оскар”.