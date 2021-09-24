Чергова провокація: російські літаки-розвідники залетіли у заборонену зону навчань ЗСУ

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В районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил та військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України в акваторії Чорного моря, літаки-розвідники російської федерації типу Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору, неодноразово залітаючи у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань.

"Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети.

Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Російські військові кораблі влаштували чергову провокацію в Чорному морі.

У закритому Україною на час проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2021" районі Чорного моря до українського військового корабля "Горлівка" наблизився корабель РФ, який почав з'ясовувати характер дій українського корабля без дотримання встановлених правил радіообміну.