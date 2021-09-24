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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114070 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126989 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110922 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109585 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121757 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Очередная провокация: российские самолеты-разведчики залетели в запретную зону учений ВСУ

Очередная провокация: российские самолеты-разведчики залетели в запретную зону учений ВСУ

Киев  •  УНН

 • 16725 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск ВСУ в акватории Черного моря, самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, передает УНН со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Детали

В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря, самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.

"Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.

Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ранее

Российские военные корабли устроили очередную провокацию в Черном море.

В закрытом Украиной на время проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021" районе Черного моря к украинскому военному кораблю "Горловка" приблизился корабль РФ, который начал выяснять характер действий украинского корабля без соблюдения установленных правил радиообмена.

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