Очередная провокация: российские самолеты-разведчики залетели в запретную зону учений ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск ВСУ в акватории Черного моря, самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, передает УНН со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Детали
В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря, самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.
"Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.
Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ранее
Российские военные корабли устроили очередную провокацию в Черном море.
В закрытом Украиной на время проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021" районе Черного моря к украинскому военному кораблю "Горловка" приблизился корабль РФ, который начал выяснять характер действий украинского корабля без соблюдения установленных правил радиообмена.