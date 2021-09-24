Російські військові кораблі влаштували чергову провокацію в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У закритому Україною на час проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2021" районі Чорного моря до українського військового корабля "Горлівка" наблизився корабель РФ, який почав з'ясовувати характер дій українського корабля без дотримання встановлених правил радіообміну. Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму, передає УНН.
Інцидент мав місце 23 вересня в 00:30.
Деталі
Відзначається, що в цьому районі спостерігалася діяльність російського десантного корабля "Саратов". Тому українські військові моряки вжили необхідних заходів безпеки.
Після цього, о 10:00 за київським часом в напрямку закритого району почав маневрувати російський прикордонний сторожовий корабель "Смарагд", який пройшов на перетин курсу українського патрульного катера "Слов'янськ". Через високу маневренысть даного українського катера типу "Айленд" кораблі розійшлися по кормі на відстані однієї милі.
Відзначається, що російські кораблі "Саратов" і "Смарагд", що базуються в окупованому Криму, продовжили демонстраційне спостереження за українськими військовими, залишаючись поблизу району навчань.
Пізніше з Севастополя в район українських навчань прибув флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва", демонструючи максимальний рівень загострення ситуації з боку агресора.
Додамо
Як повідомляє Міністерство оборони, сьогодні на Приазов'ї в рамках стратегічних навчань "Об'єднані зусилля - 2021" відбулися тактичні навчання десантно-штурмової роти морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних сил України.
Відзначається, що, морські піхотинці під прикриттям катерної групи ВМС ЗС України і Державної прикордонної служби України здійснили висадку з пошуково-рятувального судна на узбережжі і забезпечили десантування іншого підрозділу з вертольотів Мі-8.
Нагадаємо
17 вересня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна допустила іноземних партнерів до спільних військових навчань в рамках НАТО, які стартували на нашій території 22 вересня.
18 вересня, в рамках навчань "Об'єднані зусилля-2021", повітряні сили України посилили систему протиповітряної оборони на північному напрямку.