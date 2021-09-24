Российские военные корабли устроили очередную провокацию в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В закрытом Украиной на время проведения стратегического командно-штабного учения “Объединенные усилия — 2021” районе Черного моря к украинскому военному кораблю “Горловка” приблизился корабль РФ, который начал выяснять характер действий украинского корабля без соблюдения установленных правил радиообмена. Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма, передает УНН.
Инцидент имел место 23 сентября в 00:30.
Детали
Отмечается, что в этом районе наблюдалась деятельность российского десантного корабля “Саратов”. Поэтому украинские военные моряки приняли необходимые меры безопасности.
После этого, в 10:00 по киевскому времени в направлении закрытого района начал маневрировать российский пограничный сторожевой корабль “Изумруд”, который проследовал на пересечение курса украинского патрульного катера “Славянск”. Из-за высокой маневренности данного украинского катера типа “Айленд” корабли разошлись по корме на расстоянии одной мили.
Отмечается, что российские корабли “Саратов” и “Изумруд”, базирующиеся в оккупированном Крыму, продолжили демонстрационное наблюдение за украинскими военными, оставаясь вблизи района учений.
Позже из Севастополя в район украинских учений прибыл флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер “Москва”, демонстрируя максимальный уровень обострения ситуации со стороны агрессора.
Добавим
Как сообщает Министерство обороны, сегодня на Приазовье в рамках стратегических учений “Объединенные усилия - 2021” состоялись тактические учения десантно-штурмовой роты морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что, морские пехотинцы под прикрытием катерной группы ВМС ВС Украины и Государственной пограничной службы Украины осуществили высадку с поисково-спасательного судна на побережье и обеспечили десантирование другого подразделения с вертолетов Ми-8.
Напомним
17 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина допустила иностранных партнеров к совместным военным учениям в рамках НАТО, которые стартовали на нашей территории 22 сентября.
18 сентября, в рамках учений "Объединенные усилия-2021", воздушные силы Украины усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении.