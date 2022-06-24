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Чергова проросійська партія: суд заборонив "Русь Єдину"

Чергова проросійська партія: суд заборонив "Русь Єдину"

Київ • УНН

 • 91373 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність проросійської партії "Русь Єдина". Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку суду.

Цитата

"24 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №640/24270/21 про заборону політичної партії "Русь Єдина". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Русь Єдина", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.

Нагадаємо

Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність таких проросійських партій:

  • "Опозиційна платформа - За життя"
  • "Опозиційний блок"
  • "Партія Шарія"
  • "НАШІ"
  • "Соціалісти"
  • "Ліва опозиція"
  • "Партія справедливості та розвитку"
  • "Держава"
  • "Блок Володимира Сальдо"
  • "Соціалістична партія України"
  • "Союз лівих сил"
  • "Прогресивна соціалістична партія України"
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