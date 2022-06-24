Чергова проросійська партія: суд заборонив "Русь Єдину"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив діяльність проросійської партії "Русь Єдина". Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку суду.
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"24 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №640/24270/21 про заборону політичної партії "Русь Єдина". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Русь Єдина", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.
Нагадаємо
Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність таких проросійських партій:
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- "Опозиційна платформа - За життя"
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- "Опозиційний блок"
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- "Партія Шарія"
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- "НАШІ"
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- "Соціалісти"
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- "Ліва опозиція"
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- "Партія справедливості та розвитку"
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- "Держава"
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- "Блок Володимира Сальдо"
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- "Соціалістична партія України"
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- "Союз лівих сил"
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- "Прогресивна соціалістична партія України"
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