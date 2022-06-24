Чергова проросійська партія: суд заборонив "Русь Єдину"

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"24 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №640/24270/21 про заборону політичної партії "Русь Єдина". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Русь Єдина", – ідеться у повідомленні.

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Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.

Нагадаємо

Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність таких проросійських партій: