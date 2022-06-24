Очередная пророссийская партия: суд запретил "Русь Единую"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность пророссийской партии "Русь Единая". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу суда.
Цитата
"24 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №640/24270/21 о запрете политической партии "Русь Единая". Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Русь Единая", – говорится в сообщении.
Детали
Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передали в собственность государства.
Напомним
Ранее Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность таких пророссийских партий:
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- "Оппозиционная платформа – За жизнь"
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- "Оппозиционный блок"
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- "Партия Шария"
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- "НАШИ"
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- "Социалисты"
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- "Левая оппозиция"
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- "Партия справедливости и развития"
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- "Государство"
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- "Блок Владимира Сальдо"
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- "Социалистическая партия Украины"
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- "Союз левых сил"
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- "Прогрессивная социалистическая партия Украины"
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