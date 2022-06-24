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Очередная пророссийская партия: суд запретил "Русь Единую"

Очередная пророссийская партия: суд запретил "Русь Единую"

Киев • УНН

 • 91372 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность пророссийской партии "Русь Единая". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу суда.

Цитата

"24 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №640/24270/21 о запрете политической партии "Русь Единая". Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Русь Единая", – говорится в сообщении.

Детали

Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передали в собственность государства.

Напомним

Ранее Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность таких пророссийских партий:

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь"
  • "Оппозиционный блок"
  • "Партия Шария"
  • "НАШИ"
  • "Социалисты"
  • "Левая оппозиция"
  • "Партия справедливости и развития"
  • "Государство"
  • "Блок Владимира Сальдо"
  • "Социалистическая партия Украины"
  • "Союз левых сил"
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины"
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