Чергова перемога вивела клуб Вернидуба в одноосібні лідери чемпіонату Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. ФК "Шахтар" із Солігорська здобув 11-й виграш у рамках чемпіонату Білорусі з футболу, інформує УНН із посиланням на сайт клубу.
Лідер чемпіонату на виїзді святкував перемогу над "Слуцьком" (2:0). М'ячі забивали Архіпов та Антіч.
Тепер підопічні українського фахівця Юрія Вернидуба набрали 40 очок, "БАТЕ" має 37 балів і гру в запасі.
Варто відзначити, що "Шахтар" не програє вже 15 матчів поспіль у чемпіонаті.
Додамо, що в іншій зустрічі "Динамо-Брест" українців Мілевського, Хачеріді та Нойока обіграло "Вітебськ" – 1:0.
Як повідомлялося раніше в УНН, українець став найдорожчим футболістом чемпіонату Угорщини.