Очередная победа вывела клуб Вернидуба в единоличные лидеры чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. ФК "Шахтер" из Солигорска получил 11-й выигрыш в рамках чемпионата Беларуси по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Лидер чемпионата на выезде праздновал победу над "Слуцком" (2:0). Мячи забивали Архипов и Антич.
Теперь подопечные украинского специалиста Юрия Вернидуба набрали 40 очков, "БАТЭ" имеет 37 баллов и игру в запасе.
Стоит отметить, что "Шахтер" не проигрывает уже 15 матчей подряд в чемпионате.
Добавим, что в другой встрече "Динамо-Брест" украинцев Милевского, Хачериди и Нойока обыграло "Витебск" - 1:0.
Как сообщалось ранее в УНН, украинец стал самым дорогим футболистом чемпионата Венгрии.