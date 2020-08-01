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19 березня, 18:42 • 73688 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 119391 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 108268 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 123215 перегляди

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Українець став найдорожчим футболістом чемпіонату Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість всіх гравців угорського чемпіонату з футболу, повідомляє УНН.

Півзахисник "Ференцвароша" Олександр Зубков посів перший рядок. Його вартість складає 2 млн. євро, що виявилось на 950 тис. більше, ніж його попередня ціна.

Друге та третє місця у рейтингу ділять ще один українець - Іван Петряк, який виступає за "Фехервар" разом із румуном Балутою із "Академії Пушкаша". Він подорожчав на 300 тис. євро, його нова трансферна вартість - 1,6 млн. євро.

Зауважимо, що другий гравець "Ференцвароша" з України - Ігор Харатін, має вартість в 1,5 млн. євро (7-8 місця).

Нагадаємо, що Харатін та Зубков у складі "Ференцвароша" стали чемпіонами Угорщини останнього сезону.

Українські Національні Новини

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