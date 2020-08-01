Українець став найдорожчим футболістом чемпіонату Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість всіх гравців угорського чемпіонату з футболу, повідомляє УНН.
Півзахисник "Ференцвароша" Олександр Зубков посів перший рядок. Його вартість складає 2 млн. євро, що виявилось на 950 тис. більше, ніж його попередня ціна.
Друге та третє місця у рейтингу ділять ще один українець - Іван Петряк, який виступає за "Фехервар" разом із румуном Балутою із "Академії Пушкаша". Він подорожчав на 300 тис. євро, його нова трансферна вартість - 1,6 млн. євро.
Зауважимо, що другий гравець "Ференцвароша" з України - Ігор Харатін, має вартість в 1,5 млн. євро (7-8 місця).
Нагадаємо, що Харатін та Зубков у складі "Ференцвароша" стали чемпіонами Угорщини останнього сезону.