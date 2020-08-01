Украинец стал самым дорогим футболистом чемпионата Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость всех игроков венгерского чемпионата по футболу, сообщает УНН.
Полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков занял первую строчку. Его стоимость составляет 2 млн. евро, что оказалось на 950 тыс. больше, чем его предыдущая цена.
Второе и третье места в рейтинге делят еще один украинец - Иван Петряк, выступающий за "Фехервар" вместе с румыном Балутой с "Академии Пушкаша". Он подорожал на 300 тыс. евро, его новая трансферная стоимость - 1,6 млн. евро.
Заметим, что второй игрок "Ференцвароша" из Украины - Игорь Харатин, имеет стоимость в 1,5 млн. евро (7-8 места).
Напомним, что Харатин и Зубков в составе "Ференцвароша" стали чемпионами Венгрии в последнем сезоне.