Чергова "бавовна": в окупованому Перевальську горить база рашистів

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"Тим часом у тимчасово окупованому Перевальську зафіксовано "бавовну" та задимлення. Задимлення проходить не на складі БК, а в розташуванні особового складу. Ніхто не сумнівається, що понапивалися орки і понакурювалися, де не належить. Адже Перевальськ за 60 км від позицій ВСУ", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вчора у Зимогір'ї Луганської області, яке тимчасово перебуває під окупацією російських військ, горів ворожий склад боєприпасів. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ також натякнули на чудовий результат роботи українських військових.