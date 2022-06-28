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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Чергова "бавовна": в окупованому Перевальську горить база рашистів

Чергова "бавовна": в окупованому Перевальську горить база рашистів

Київ • УНН

 • 117891 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. У тимчасово окупованому Перевальську Луганської області горить розташування особового складу російських загарбників. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ натякнули на гарну роботу українських військових, інформує УНН.

Цитата

"Тим часом у тимчасово окупованому Перевальську зафіксовано "бавовну" та задимлення. Задимлення проходить не на складі БК, а в розташуванні особового складу. Ніхто не сумнівається, що понапивалися орки і понакурювалися, де не належить. Адже Перевальськ за 60 км від позицій ВСУ", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вчора у Зимогір'ї Луганської області, яке тимчасово перебуває під окупацією російських військ, горів ворожий склад боєприпасів. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ також натякнули на чудовий результат роботи українських військових.

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