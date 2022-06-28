Очередной "хлопок": в оккупированном Перевальске горит база рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Во временно оккупированном Перевальске Луганской области горит расположение личного состава российских захватчиков. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ намекнули на хорошую работу украинских военных, сообщает УНН.
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"Между тем во временно оккупированном Перевальске зафиксирован "хлопок" и задымление. Задымление проходит не на складе БК, а в расположении личного состава. Никто не сомневается, что понапивались орки и понакуривались, где не положено. Ведь Перевальск в 60 км от позиций ВСУ", – говорится в сообщении.
Напомним
Вчера в Зимогорье Луганской области, который временно находится под оккупацией российских войск, горел вражеский склад боеприпасов. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ также намекнули на отличный результат работы украинских военных.