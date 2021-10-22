Через зростання кількості хворих на COVID-19 локдаун у Києві неминучий - КМДА

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“Локдаун неминучий. І у кожного є вибір: або ізолюватися і не виходити з дому, оскільки ти не маєш „зеленого“ COVID-сертифікату, або ж вакцинуватися і бути вільним у виборі діяльності та місць перебування та можливості працювати. По суті, це буде локдаун невакцинованих”, — заявила Старостенко.

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Депутатка також підкреслила, що у міста на сьогодні є максимум можливостей для вакцинації.

“У нас є достатньо вакцин на вибір, відкрито величезну кількість вакцинальних центрів та пунктів щеплення. Зокрема — 117 у медичних закладах столиці, 53 мобільні бригади, понад 20 пунктів щеплення у торговельно-розважальних центрах, до вакцинальної кампанії долучаються також ЦНАПи. Єдине, що потрібно зробити — це прийти і вакцинуватися”, — додала Старостенко.

Нагадаємо

Сьогодні, 22 жовтня, столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування Києва в умовах “червоної” зони.