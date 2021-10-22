Через зростання кількості хворих на COVID-19 локдаун у Києві неминучий - КМДА

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 14746 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 74714 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 123791 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 108439 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 116729 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 86565 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 74994 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 164768 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87230 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 262101 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.7м/с
90%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 41377 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 38016 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 36451 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 43427 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 24875 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 129932 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 164812 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 262138 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 432483 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 420567 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 27343 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 33117 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 33750 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35004 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84763 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Через зростання кількості хворих на COVID-19 локдаун у Києві неминучий - КМДА

Київ • УНН

 • 33600 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Через значне зростання не лише випадків захворювання на COVID-19, а й госпіталізації — локдаун, як і перехід Києва до червоного рівня епідбезпеки, “практично неминучий”. Про це повідомила заступниця голови КМДА, депутатка Київської міської ради Ганна Старостенко, передає УНН.

Через зростання кількості хворих на COVID-19 локдаун у Києві неминучий - КМДА

Цитата

“Локдаун неминучий. І у кожного є вибір: або ізолюватися і не виходити з дому, оскільки ти не маєш „зеленого“ COVID-сертифікату, або ж вакцинуватися і бути вільним у виборі діяльності та місць перебування та можливості працювати. По суті, це буде локдаун невакцинованих”, — заявила Старостенко.

Деталі

Депутатка також підкреслила, що у міста на сьогодні є максимум можливостей для вакцинації.

“У нас є достатньо вакцин на вибір, відкрито величезну кількість вакцинальних центрів та пунктів щеплення. Зокрема — 117 у медичних закладах столиці, 53 мобільні бригади, понад 20 пунктів щеплення у торговельно-розважальних центрах, до вакцинальної кампанії долучаються також ЦНАПи. Єдине, що потрібно зробити — це прийти і вакцинуватися”, — додала Старостенко.

Нагадаємо

Сьогодні, 22 жовтня, столична комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування Києва в умовах “червоної” зони.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31