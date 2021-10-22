Из-за роста количества больных COVID-19 локдаун в Киеве неизбежен - КГГА

Цитата

“Локдаун неизбежен. И у каждого есть выбор: или изолироваться и не выходить из дома, так как ты не имеешь „зеленого“ COVID-сертификата, или вакцинироваться и быть свободным в выборе деятельности и мест пребывания и возможности работать. По сути, это будет локдаун невакцинированных”, — заявила Старостенко.

Детали

Депутат также подчеркнула, что у города сегодня есть максимум возможностей для вакцинации.

“У нас есть достаточно вакцин на выбор, открыто огромное количество прививочных центров и пунктов прививки. В частности — 117 в медицинских учреждениях столицы, 53 мобильные бригады, более 20 пунктов прививки в торгово-развлекательных центрах, к прививочной кампании привлекаются также ЦНАП. Единственное, что нужно сделать — это прийти и вакцинироваться”, — добавила Старостенко.

Напомним

Сегодня, 22 октября, столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования Киева в условиях “красной” зоны.