Через заморозки врожай абрикосів буде набагато менший, ніж минулого року - Укргідрометцентр
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В Україні рано зацвітаючі плодові дерева - такі, як абрикоси - постраждали через заморозки та грибкові хвороби. Тому врожай абрикосів буде набагато менший, ніж минулого року. Про це журналісту УНН повідомила керівниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.
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«Щодо плодових, то можемо говорити про те, що рано зацвітаючі плодові дерева - такі, як абрикос, - звичайно, постраждали, тому що була велика кількість заморозків, і грибкові хвороби обсіли саме цей вид плодових. Це говорить про те, що врожай абрикосів буде набагато менший, ніж минулого року», - сказала Адаменко.
Деталі
Також вона прокоментувала ситуацію з насіннячковими деревами, тобто яблунями, грушами.
«Що стосується насіннячкових, то тут ситуація краща, але потрібно мати на увазі, що оброблення садів отрутохімікатами від шкідників і грибкових захворювань дороговартісне, й на скільки воно буде здійснено, ми не знаємо. Тому ситуація така, що перспектива є, але все буде залежати від багатьох факторів», - зазначила Адаменко.
Доповнення
Адаменко повідомляла, що в Україні цього року погодні умови сприятливі для формування врожаю ранніх зернових.