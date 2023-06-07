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Через заморозки врожай абрикосів буде набагато менший, ніж минулого року - Укргідрометцентр

Київ • УНН

 • 1219976 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. В Україні рано зацвітаючі плодові дерева - такі, як абрикоси - постраждали через заморозки та грибкові хвороби. Тому врожай абрикосів буде набагато менший, ніж минулого року. Про це журналісту УНН повідомила керівниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

Через заморозки врожай абрикосів буде набагато менший, ніж минулого року - Укргідрометцентр

Цитата

«Щодо плодових, то можемо говорити про те, що рано зацвітаючі плодові дерева - такі, як абрикос, - звичайно, постраждали, тому що була велика кількість заморозків, і грибкові хвороби обсіли саме цей вид плодових. Це говорить про те, що врожай абрикосів буде набагато менший, ніж минулого року», - сказала Адаменко.

Деталі

Також вона прокоментувала ситуацію з насіннячковими деревами, тобто яблунями, грушами.

«Що стосується насіннячкових, то тут ситуація краща, але потрібно мати на увазі, що оброблення садів отрутохімікатами від шкідників і грибкових захворювань дороговартісне, й на скільки воно буде здійснено, ми не знаємо. Тому ситуація така, що перспектива є, але все буде залежати від багатьох факторів», - зазначила Адаменко.

Доповнення

Адаменко повідомляла, що в Україні цього року погодні умови сприятливі для формування врожаю ранніх зернових.

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