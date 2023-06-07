Из-за заморозков урожай абрикосов будет намного меньше, чем в прошлом году - Укргидрометцентр

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«Относительно плодовых, то можем говорить о том, что рано зацветающие плодовые деревья - такие, как абрикос, - конечно, пострадали, потому что было большое количество заморозков, и грибковые болезни обсели именно этот вид плодовых. Это говорит о том, что урожай абрикосов будет намного меньше, чем в прошлом году», - сказала Адаменко.

Детали

Также она прокомментировала ситуацию с семечковыми деревьями, то есть яблонями, грушами.

«Чя лучше, нто касается семечковых, то здесь ситуацио нужно иметь в виду, что обработка садов ядохимикатами от вредителей и грибковых заболеваний дорогостоящая, и на сколько она будет осуществлена, мы не знаем. Поэтому ситуация такова, что перспектива есть, но все будет зависеть от многих факторов», - отметила Адаменко.

Дополнение

Адаменко сообщала, что в Украине в этом году погодные условия благоприятны для формирования урожая ранних зерновых.