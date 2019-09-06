Через "замінування" шахти на Львівщині відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через неправдиве повідомлення про замінування шахти “Степова” у Львівській області. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Львівської області.
“За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України”, — сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, анонім напередодні ввечері повідомив про загрозу вибуху на шахті “Степова” у Львівській області, повідомлення виявилося неправдивим.